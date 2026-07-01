Viikko Pohjois-Karjala | Osastot

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Julkaisija:
Osuuskunta Kansan Valta
Ilmestymispäivä torstai
ISSN: 1238-5301
Paino: PunaMusta, Joensuu
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Osuuskunta Kansan Valta