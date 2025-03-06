Kolumni: Kohta leikataan lisää – Itäsuomalainen

Alueiden rahoitus on yleiskatteellista, joten oppositiopuolueita edustavat alueiden päättäjät eivät osaa kohdentaa rahoitusta oikein vaan syyttävät turhaan hallitusta.

Juuson olisi pitänyt osoittaa sormella itseään ja muuta hallitusta. Hallitus on jo nyt leikannut hyvinvointialueilta 300 miljoonaa euroa, vaikka se puhuukin koko ajan 2,2 miljardin lisäyksestä. Rahoitusta tosiaan lisättiin sen verran, mutta hallitus ei kerro koko lisäyksen menevän vanhojen alijäämien ja nousseiden kustannusten kattamiseen.

Koska rahoitus on yleiskatteellista, niin hallitus sanoo olevansa kykenemätön kohdentamaan rahoja määrättyihin palveluihin. Tämä on täyttä pötyä, sillä jos hallitus haluaisi kohdentaa rahaa, niin se tekisi sen lainsäädännöllä. Näinhän hallitus teki säätäessään nuorten terapiatakuusta ja osoittamalla siihen kohdennettua rahaa. Hallitus on myös leikannut palveluja lainsäädännöllä. Hoitotakuuaikaa pidennettiin ja hoitajamitoista alennettiin, ja näin saatava laskennallinen säästö leikattiin suoraan alueiden rahoituksesta.

Hallitus voisi siis antaa lisää rahaa ja kohdentaa sen tarkasti, mutta se ei halua tehdä niin.

Hallitus voisi siis antaa lisää rahaa ja kohdentaa sen tarkasti, mutta se ei halua tehdä niin. On paljon helpompaa leikata, teeskennellä suuttunutta ja syyttää kaikesta oppositiopuolueita edustavia alueiden päättäjiä. Hallitus sanoo myös olevansa kykenemätön muuttamaan rahoituslakia niin että alijäämän kattamisaikaa jatkettaisiin vuodella tai kahdella. Se laki on ilmeisesti niin syvälle kivitauluun kaiverrettu, ettei hallitus mahda sille mitään. Kaikkea muuta lainsäädäntöä se kyllä pystyy muuttamaan jopa ilman vaikutusarvioita.

Hallitus on jo nyt leikannut alueilta 300 miljoonaa, eikä siinä vielä kaikki. Kehysriihessä hallitus on päättänyt leikata vielä lisääkin. Erikoissairaanhoidosta leikataan 70 miljoonaa ja vanhus- ja vammaispalveluista sekä lastensuojelusta 100 miljoonaa. Nämä leikkaukset on tarkoitus toteuttaa palveluvalikoiman rajauksella. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että osa palveluista poistetaan julkisesta terveydenhoidosta.

Ministeri Juuso veti kuitenkin tämän asian pois valmistelusta vaalien yli. Hallitus ei halua kertoa äänestäjille mitä se aikoo heti vaalien jälkeen tehdä, mutta valtiovarainministeri Riikka Purra on vahvistanut lisäleikkausten olevan tulossa. Sakset otetaan käyttöön heti vaalien jälkeen, kun kansa on ensin äänestänyt pussi päässä.

Eihän näistä ymmärrettävästi kannatakaan puhua, joten varsinkin perussuomalaiset puhuvat wokesta, tofupervoilusta, kouluopetuksen sisällöstä ja yleisestä sekoilun vastustamisesta. Ainoa aluevaaleihin liittyvä teema on alueiden kokouspalkkiot ja ryhmärahat, joita leikkaamalla he aikovat pelastaa soten.

He taisivat sekoittaa miljoonat ja miljardit. Hyvinvointialueiden käyttötalouden kokonaismenot ovat 23 miljardia, joista kokouspalkkioihin menee 43 miljoonaa. He puhuvat yhdestä havunneulasesta, kun pitäsi puhua koko metsästä.

Sakari Timonen

Kirjoittaja on juukalainen paluumuuttaja, bloggaaja ja juristi

Kolumni: Kohta leikataan lisää

Viime viikon välikysymyskeskustelussa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso oikein tuohtui ja syytti sormella osoittaen oppositiota populismista ja hyvinvointialueiden talousvaikeuksista.

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