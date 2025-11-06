Kolumni: Sinulla ei voi olla nälkä! – Itäsuomalainen

Leikkaaminen alkoi heti hallituskauden alussa, ja suurimmat leikkaukset kohdistuivat pienituloisiin.

On leikattu työttömyysturvaa, asumistukea ja sosiaaliturvaa. On poistettu työttömyysturvan suojaosuus, ja kohta sama tehdään toimeentulotuen suojaosuudelle. On leikattu julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta samalla kun rahaa on jaettu yksityisille terveysjäteille Kela-kokeilun nimissä.

Hyvinvointialueilta on leikattu niin paljon, että ne joutuvat miettimään noudattavatko ne tarvittavan hoidon ja hoivan kaikille takaavaa perustuslakia vai kunnilta ja kuntayhtymiltä periytyvien alijäämien kattamista vaativaa rahoituslakia. Aluepäättäjät ovat joutuneet pyövelin rooliin, kun maan hallitus kieltäytyy antamasta lisää rahaa.

Älkää tulko sanomaan hallituksen tavoin, että hallitus antoi alueille 200 miljoonaa lisää rahaa. Niin antoi, mutta hallitus tiesi oikein hyvin, että se raha tarvittiin juuri niiden alijäämien kattamiseen ja kohonneisiin kustannuksiin.

Sen sijaan hallitus ei puhu tekemistään leikkauksista, jotka toteutettiin Sipilän hallituksen opettamalla tavalla. Esimerkiksi hoitajamitoitusta alentamalla ja hoitoonpääsyn aikaa jatkamalla saatiin laskennallista säästöä, joka leikatiin rahoituksesta.

Aluepäättäjät ovat joutuneet pyövelin rooliin.

Kaksi vuotta leikattiin, jotta voitiin antaa kaikkein suurituloisimmille veronkevennyksiä. Nyt on selvitetty, että hallituksen leikkaukset ovat romauttaneet erityisesti yksinhuoltajien ja työmarkkinatukea saavien työttömien ostovoiman.

Tutkimuslaitos Laboren laskelman mukaan ostovoima kasvaa eniten työssäkäyvillä ja hyvätuloisilla kotitalouksilla. Myös hallituksen veromuutosten isoin hyöty painottuu hyvätuloisille kotitalouksille.

Samanaikaisesti keskusteluilmapiiristä on tullut synkkä ja vihamielinen. Hallitus rähisee oppositiolle somesta tutulla hävyttömyydellä. Valtiovarainministeri Purra ilkeilee somessa tavallisille kansalaisille, ja koko ajan aluepäättäjien selän taakse piiloutunut ja edellistä hallitusta syyttänyt sosiaali- ja terveysministeri Juuso kävi omassa vaalipiirissään poliisien turvaamana haukkumassa aluepäättäjät ja omat äänestäjänsä palkattuaan ensin oman poikansa eduskunta-avustajakseen. Varsinkin perussuomalaisilla näyttää olevan menossa kaiken irti lähtevän ulosmittaus ennen lopullista romahdusta.

Mutta mitäpä tekee hallitus korjatakseen tilanteen? Se aikoo lisätä optimismia lopettamalla ”leikkausten vaikutusten narratiivin” ja keskittämällä kaikkien ministeriöiden viestinnän valtioneuvoston kansliaan, suoraan pääministerin alaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että julkisuuteen kerrotaan vain positiivisia uutisia, eli hallituksen omin sanoin ”korostetaan pitkän aikavälin konkreettisia hyötyjä ja rakenteellisten uudistusten positiivisia vaikutuksia.”

Kansa ja media pannaan kuriin, ja sitten käyvätkin toteen Tuntemattoman sotilaan alikersantti Lahtisen sanat:

Menes valittaan nälkääsi niin lyödään semmoinen rätinki eteesi, jossa todistetaan, ettei sinulla voi olla nälkä.

Sakari Timonen

Kirjoittaja on juukalainen paluumuuttaja, bloggaaja ja juristi.

Kolumni: Sinulla ei voi olla nälkä!

Hallituskauden kaksi ensimmäistä vuotta pääministeri Orpo paasasi, että olemme eläneet yli varojemme, julkinen sektori on paisunut ihan liian suureksi, meillä ei enää ole varaa mihinkään ja nyt on pakko leikata.

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