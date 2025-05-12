Murmansk-Viro-matkapäiväkirja 2025: Matkapäivät 1 ja 2 (Joensuu-Sonkajärvi) – Itäsuomalainen

Martti Vaskonen

Lähdin ajamaan iltapäivällä Sonkajärvelle yksin, missä neuvokas matkakumppani ja tulkki Asko Julkunen asuu kirjaston vieressä yksiössään. Auto oli kuormattu matkatavaroilla, talvivaatetus, kesävaatetus, patja, makuupussi, polkupyörä varusteineen, elektroniset laitteet ynnä muut sellaiset.

Joensuusta Sonkajärvellä ajamiseen meni vain kolme tuntia ja yöksi majoitus järjestyi Gasthaus Neuvolasta. Rakennuksena Neuvola oli perustettu lapsuuttaan eläviä suuria ikäluokkia varten. Pientilat jäivät rapistumaan ja eloa kaipaamaan, kun suurten ikäluokkien ravinnonhankinta keskittyi teollistuneille alueille.

Sonkajärven rikkauksia on savon murre, mutta sitä eivät lähinnä Ukrainasta pakolaisena muuttaneet naiset ymmärrä ja poikamiesten elämä jatkuu ennallaan. Parhaiten savon murteen rikkauksia on käyttänyt hyödyksemme Jaakko Teppo.

“Haasteista” vaikeimmat ovat Sonkajärven Sukevan vankilaan pakkomuutetuilla asukkailla.

Entisistä ja tulevaisuuden “haasteista” vaikeimmat ovat Sonkajärven Sukevan vankilaan pakkomuutetuilla asukkailla, joista useimpien haaveet murskattiin jo lapsena. Ajan kulkemista vankilassa voi seurata viikoittaisesta tärähtelystä, mikä on seurausta Talvivaaran kallioperän räjäytyksistä Terrafamen kaivoksessa 50 kilometrin päässä. Räjäytysaineen kulutus vuonna 2020 kaivoksessa oli 13 326 tonnia.

Paukuttelun tulos ei ole kummoinen, räjähdysaineen määrä kerrottuna kahdella vastaa tuotetun nikkelin määrää. Ympäristötuhot ovat peruuttamattomia ja paljon suuremmat. Ongelmajätevuorien nimittäminen sivukivikasoiksi ei riitä.

Onneksi nämä ajatukset vaivaavat vain hetken turistia. Illanvietto Neuvolan baarissa on leppoisa.

Aamulla huolestuttavia säätietoja, lunta tullut Lapissa 30 senttiä, kelvoton ajokeli. Järki voitti ja siirsimme lähdön seuraavaan etappi paikkaan Savukoskelle vuorokaudella. Käytimme ajan vierailuun Iisalmen Suomi-Venäjä Seuran osaston juhlakokoukseen. Osaston perustamisesta on kulunut 80 vuotta. Silloin päättyi myös Lapin sota. Toinen yö Gasthaus Neuvolassa Sonkajärvellä.

Kansainvälinen poliittinen ilmapuntari ennakoi rajua heilahtelua, mikä tuntuu erityisesti Suomessa. Mitä pitkäaikaiset naapurimme Nato-piikkilangan takana tästä ajattelevat? Joensuulainen Martti Vaskonen lähti tutustumaan asiaan ja matkaa toukokuussa Norjan Storskogin rajanylityspaikan kautta Murmanskiin, Karjalan Tasavaltaan, Lugaan ja lopulta Viron Narvan kautta takaisin Suomeen. Matka kestää arviolta vähintään kaksi viikkoa. Matkaraportti on luettavissa vain Itäsuomalaisen verkossa.

Murmansk-Viro-matkapäiväkirja 2025: Matkapäivät 1 ja 2 (Joensuu-Sonkajärvi)

Joensuulainen Martti Vaskonen matkustaa toukokuun aikana Norjan raja-aseman kautta Venäjän Murmanskiin, Karjalan tasavaltaan ja lopulta Viron kautta takaisin Suomeen. Matka kestää arviolta ainakin kaksi viikkoa.

Matkapäivä 1, la 3.5.2025 Joensuu – Sonkajärvi

Matkapäivä 2, su 4.5.2025 Sonkajärvi

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