Murmansk-Viro-matkapäiväkirja 2025: Matkavalmistelut huhtikuussa – Itäsuomalainen

Martti Vaskonen

Joensuusta Murmanskiin lähdettäessä joutuu toteamaan, että se, mikä oli ennen suhteellisen helppoa, ei ole enää.

Raja ei aukene Suomen puolella ja siksi mutkia ja poroja riittää kierrettäväksi yli 1350 kilometrin matka. Maantietä pitkin ylitys voi tapahtua Venäjälle vain Norjan Storskogin raja-aseman kautta, jonne on matkaa 1140 kilometriä.

Tässä vaiheessa papereilla on merkitystä. Rajanylitykseen tarvitset passin, siihen liimatun viisumin ja tullista saatavan maahantulokortin (“mikraatiokortin”) täytettynä. Elektroninen viisumi ei kelpaa. Lisäksi tarvitset todistuksen voimassa olevasta matkustajan terveysvakuutuksesta paperisena, sekä reseptit lääkkeistä, joita aiot käyttää matkalla.

Hyvätkään puhelahjat eivät auta, mutta asiakirjat tekevät tullissa asioinnista nopeaa ja vaivatonta. Viisumin hankinnassa auttaa esimerkiksi Imatralla toimiva Viisumipiste (https://viisumipiste.fi/). Joensuussa ei vastaavaa palvelua ole.

Tässä vaiheessa alat arvostaa Norjan diplomaattista osaamista ja rajayhteistyötä.

Auton vienti omistajalta Venäjälle vaatii rekisteriotteen, ajokortin ja auton tullausdokumentin täyttämisen, mihin on varattava aikaa sekä harjoittelua ennen matkaa. Suomalainen autovakuutus ei enää Venäjällä kelpaa, joten sen joudut hankkimaan omatoimisesti rajanylityksen jälkeen. Tätä vaihetta helpotin niin, että lähetin kaikki vaadittavat dokumentit sähköpostilla vakuutusyhtiöön Ingosstrahin toimistoon Murmanskissa (https://www.ingos.ru/offices).

Juttua hankaloittaa se, että et voi maksaa pankin kautta vakuutusmaksua etukäteen, vaan vasta toimistossa käteisellä maksuautomaatilla, johon setelit syötetään. Eurot voit vaihtaa pankissa rupliksi. Autovakuutuksen hinta on pieni verrattuna Suomeen, vain 9 450 ruplaa, noin 100 euroa vuosi. Automme on 15-vuotiaana tukevasti elinkaarensa loppupuolella, mikä selittää osittain hintaa.

Tässä vaiheessa alat arvostaa Norjan diplomaattista osaamista ja rajayhteistyötä. Norjalla ei ole ollut selkkauksia keisarillisen Venäjän kanssa, ja Neuvostoliitto oli vapauttamassa Norjan pohjoista aluetta saksalaisista miehittäjistä 80 vuotta sitten. Nyt ongelmia matkustajilla ei rajalla ole.

Kansainvälinen poliittinen ilmapuntari ennakoi rajua heilahtelua, mikä tuntuu erityisesti Suomessa. Mitä pitkäaikaiset naapurimme Nato-piikkilangan takana tästä ajattelevat? Joensuulainen Martti Vaskonen lähti tutustumaan asiaan ja matkaa toukokuussa Norjan Storskogin rajanylityspaikan kautta Murmanskiin, Karjalan Tasavaltaan, Lugaan ja lopulta Viron Narvan kautta takaisin Suomeen. Matka kestää arviolta vähintään kaksi viikkoa. Matkaraportti on luettavissa vain Itäsuomalaisen verkossa.

Murmansk-Viro-matkapäiväkirja 2025: Matkavalmistelut huhtikuussa

Joensuulainen Martti Vaskonen matkustaa toukokuun aikana Norjan raja-aseman kautta Venäjän Murmanskiin, Karjalan tasavaltaan ja lopulta Viron kautta takaisin Suomeen. Matka kestää arviolta ainakin kaksi viikkoa.

UutisetTilaajille