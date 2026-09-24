Wanha Satama Kuopio: Menu, Tapahtumat & Palvelut 2026

Wanha Satama Kuopio on ainutlaatuinen kesäravintola ja tapahtumapaikka Kuopion satama-alueella, joka tarjoaa monipuolisia ruokapalveluita, lounaita ja elämyksiä kauniissa järvenrantamiljöössä. Vuonna 2026 Wanha Satama jatkaa perinteitään yhdistämällä laadukkaan ruoan, viihtyisän ilmapiirin ja ainutlaatuiset tapahtumat keskellä Kuopion parhaimpia maisemia. Täältä löydät tietoa menusta, tapahtumista, lounasvaihtoehdoista ja kalaveneen aikatauluista.

Missä on Wanha Satama Kuopiossa

Wanha Satama sijaitsee Kuopion satama-alueella osoitteessa Matkustajasatama, tarkalleen ottaen vanhassa satamarakennuksessa, joka on toiminut Kuopion merellisen elämän keskuksena jo vuosikymmeniä. Ravintola on helposti saavutettavissa sekä autolla että julkisilla kulkuvälineillä, ja sen välittömässä läheisyydessä on runsaasti parkkipaikkoja. Satama-alue on kävelymatkan päässä Kuopion keskustasta, mikä tekee siitä ihanteellisen kohteen niin paikallisille kuin Kuopiossa vieraileville matkailijoille.

Kesällä 2026 satama-alue tarjoaa upeat maisemat Kallavedelle, ja Wanha Satama hyödyntää täydellisesti sijaintinsa tarjoten terassipaikkoja järvimaisemiin. Ravintolan tunnistaa helposti sen historiallisesta puuarkkitehtuurista ja viihtyisästä ulkotilasta. Satama-alueen kehittäminen jatkuu, ja uusia palveluita on avautumassa lähistölle vuoden 2026 aikana, mikä tekee Wanhasta Satamasta entistäkin houkuttelevamman kohteen.

Wanha Satama Kuopio Menu ja Ruokavalikoima

Wanha Satama menu keskittyy suomalaiseen kesäruokaan ja sesonkimakuihin, hyödyntäen paikallisia raaka-aineita ja kalasaaliita. Vuoden 2026 menu sisältää monipuolisen valikoiman alkupaloja, pääruokia ja jälkiruokia, joista jokainen on suunniteltu täydentämään kesäistä ravintolaelämystä. Erityisesti suosittuja ovat erilaiset kalaruoat, kuten savumuikku, grillisiika ja perinteinen kalakeitto, jotka valmisteaan päivittäin tuoreista aineksista.

Ravintola tarjoaa myös kasvisruokavaihtoehtoja ja lapsille sopivia annoksia. Wanha Satama Kuopio menun hintataso on kohtuullinen, pääruokien hintojen liikkuessa 18-32 euron välillä vuonna 2026. Menu päivittyy kauden mukaan, ja kesäkaudella 2026 erityisesti grilliruoat ja kesäiset salaatit ovat saaneet erityismaininnan asiakkailta. Juomavalikoimaan kuuluu paikallisia oluita, suomalaisia viinejä ja alkoholittomia vaihtoehtoja.

Wanha Satama Lounas ja Päivittäiset Ruokailuvaihtoehdot

Wanha Satama lounas on suosittu vaihtoehto niin työntekijöille kuin satunnaisille lounastajille kesäkaudella. Lounas tarjoillaan arkipäivisin klo 11.00-14.00, ja se sisältää kaksi lämmintä ruokavaihtoehtoa, salaattipöydän, leivät ja kahvin tai teen. Lounashinta vuonna 2026 on 13,50 euroa, mikä tekee siitä kilpailukykyisen vaihtoehdon Kuopiossa. Lounasvaihtoehdot vaihtelevat päivittäin, ja ne sisältävät aina yhden kala- tai liharuoan sekä kasvisvaihtoehdon.

Viikonloppuisin Wanha Satama keskittyy à la carte -listaan, mutta brunssivaihtoehtoja tarjotaan sunnuntaisin klo 11.00-15.00. Brunssi sisältää laajan valikoiman suolaisia ja makeita vaihtoehtoja, tuoreita leivonnaisia ja kuohuviinipaketin lisämaksusta. Kesäkaudella 2026 erityisesti ulkoterassilla nautittu lounas on suosittu, ja varaukset suositellaan etukäteen erityisesti viikonloppuisin.

Wanha Satama Kuopio Tapahtumat 2026

Wanha Satama Kuopio tapahtumat ovat olennainen osa ravintolan tarjontaa, ja kesäkausi 2026 on täynnä musiikkia, teemaillallisia ja kulttuuritapahtumia. Ravintola isännöi säännöllisesti live-musiikkia perjantai- ja lauantai-iltoina touko-elokuussa, ja esiintyjät vaihtelevat paikallisista artisteista tunnettuihin suomalaisiin muusikoihin. Tapahtumat ovat maksuttomia asiakkaille, jotka tilaavat ruokaa tai juomia.

Kesän 2026 erikoistapahtumat sisältävät toukokuun vappujuhlan, juhannuksen erityisjuhlan sekä elokuun rapu- ja kalaviikon. Wanha Satama tapahtumat houkuttelevat satoja kävijöitä, ja varsinkin Wanha Satama Kuopio Juhannus on yksi suosituimmista tapahtumista, jolloin tarjotaan perinteinen juhannusbuffet, live-musiikkia ja kokkovalkea rannalla. Yksityistilaisuuksille, kuten häille ja syntymäpäiville, ravintola tarjoaa räätälöityjä paketteja ja erilliset tilat ryhmille.

Wanha Satama Kuopio Kalavene ja Järviristeilyt

Wanha Satama Kuopio kalavene on ainutlaatuinen palvelu, joka yhdistää ruokailun ja vesiristeilyn. Vuonna 2026 kalavene operoi touko-syyskuun välisenä aikana, tarjoten päivittäisiä risteilyjä Kallavedellä. Risteily kestää noin 2-3 tuntia ja sisältää opastetun kierroksen sekä mahdollisuuden nauttia Wanhan Sataman valmistamia ruoka- ja juomapaketteja veneen kyydissä.

Kalavene lähtee satamasta kolme kertaa päivässä kesäsesongin huippuaikoina: aamulla klo 10.00, päivällä klo 13.00 ja illalla klo 18.00. Iltaristeily on erityisen suosittu auringonlaskun aikaan. Lippujen hinnat vuonna 2026 alkavat 35 eurosta aikuisilta ja 20 eurosta lapsilta, ruokapaketit maksavat lisää 15-25 euroa henkilöä kohden. Varaukset voi tehdä suoraan Wanhan Sataman kautta tai verkossa, ja ryhmävaraukset yli 10 henkilölle saavat 10% alennuksen.

Mihin mennä syömään Kuopiossa: Wanha Satama vs. Muut Vaihtoehdot

Kun mietit mihin mennä syömään Kuopiossa, Wanha Satama erottuu ainutlaatuisen sijaintinsa ja kesäisen tunnelmansa ansiosta. Verrattuna muihin Kuopion ravintoloihin, Wanha Satama tarjoaa harvinaisen yhdistelmän: laadukkaan ruoan, upeat järvimaisemat ja rennon kesäisen ilmapiirin. Muut suositut ravintolat Kuopion keskustassa, kuten Musta Lammas ja Kummisetä, ovat erinomaisia valintoja ympärivuotiseen ruokailuun, mutta kesällä Wanha Satama tarjoaa parasta satama-alueella.

Vuonna 2026 Kuopion satama-alueelle on avattu myös uusi ravintola, joka keskittyy moderniin pohjoiseen keittiöön, mutta Wanha Satama säilyttää asemansa autenttisena ja perinteisenä vaihtoehtona. Jos etsit paikkaa, jossa yhdistyvät historia, paikallinen ruokakulttuuri ja upeat maisemat, Wanhan Sataman valitseminen vastaa kysymykseen mihin kannattaa suunnata. Ravintola sopii yhtä hyvin romanttisille illallisille, perhelounaalle tai ystävien kanssa vietettävään kesäiltaan.

Wanhan Sataman Palvelut ja Asiakaskokemus

Wanhan Sataman palvelut kattavat laajan kirjon tarpeita aina pikaruokailusta juhlatilaisuuksiin. Ravintola tarjoaa sisä- ja ulkotiloja yhteensä noin 150 asiakkaalle, ja terassi voi kesällä 2026 vastaanottaa lisäksi 80-100 asiakasta. Palvelu on tunnetusti ystävällistä ja ammattitaitoista, ja henkilökunta osaa suositella ruokia ja juomia kunkin asiakkaan mieltymysten mukaan.

Erikoispalveluihin kuuluu catering-palvelu, joka toimittaa Wanhan Sataman ruokaa koteihin tai yritystilaisuuksiin Kuopion alueella. Vuonna 2026 ravintola on myös laajentanut vegaani- ja gluteenittomia vaihtoehtoja vastatakseen kasvavaan kysyntään. Asiakaskokemus on kokonaisuudessaan erittäin korkeatasoinen, ja TripAdvisor-arvosanat vuodelta 2026 antavat Wanhalle Satamalle keskiarvon 4.5/5 tähteä yli 500 arvostelun perusteella. Asiakkaat arvostavat erityisesti sijaintia, ruoan laatua ja rentoa tunnelmaa.

Kuinka Varata Pöytä ja Yhteystiedot

Pöytävaraukset Wanhaan Satamaan onnistuvat helposti puhelimitse, sähköpostitse tai ravintolan verkkosivujen kautta. Vuonna 2026 ravintola on ottanut käyttöön myös mobiilivarausjärjestelmän, joka mahdollistaa reaaliaikaisen pöytien saatavuuden tarkistamisen ja välittömän varauksen. Varaukset suositellaan erityisesti viikonloppuisin ja kesäsesongin huippuaikoina, jolloin ravintola on usein täynnä.

Ravintolan aukioloajat kesällä 2026 ovat maanantaista perjantaihin klo 11.00-22.00 ja viikonloppuisin klo 11.00-23.00. Kausi-aukiolo alkaa yleensä toukokuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa, mutta tarkat päivämäärät vahvistetaan sääolosuhteiden mukaan. Wanha Satama on sitoutunut tarjoamaan erinomaista palvelua, ja kaikki erityispyynnöt, kuten allergiamerkinnät tai erityisruokavaliot, tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä.

Wanha Satama ja Kuopion Satama-alueen Kehitys

Kuopion satama-alue on kokenut merkittävän kehityksen viime vuosina, ja vuosi 2026 jatkaa tätä positiivista trendiä. Wanha Satama on ollut keskeinen osa tätä kehitystä, säilyttäen historiallisen arvonsa samalla kun se on modernisoitunut vastaamaan nykypäivän asiakkaiden tarpeisiin. Satama-alueelle on rakennettu uusia kävelyreittejä, puistoja ja virkistysalueita, jotka tekevät alueesta entistä houkuttelevamman paikallisille ja turisteille.

Vuonna 2026 satama-alueella toimii myös useita muita yrityksiä, kuten veneenvarausfirmat, kahvilat ja käsityöpajat, jotka yhdessä Wanhan Sataman kanssa muodostavat elävän ja monipuolisen kokonaisuuden. Kaupunki on investoinut infrastruktuuriin, ja uusi Kuopio Satama uusi ravintola sekä muut palvelut täydentävät alueen tarjontaa. Wanha Satama säilyttää kuitenkin asemansa alueellisena merkittävyytenä ja suosituimpana ruokailukohteena satamassa.

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Vastauksia kysymyksiisi wanha satama kuopio

Missä on Wanha Satama Kuopiossa? Wanha Satama sijaitsee Kuopion satama-alueella matkustajasataman yhteydessä. Ravintola on kävelymatkan päässä Kuopion keskustasta, ja se on helppo löytää historiallisesta puuarkkitehtuuristaan. Osoite on matkustajasatama, ja lähellä on runsaasti parkkipaikkoja. Satama-alue on keskeinen osa Kuopion kesäelämää ja tarjoaa upeat näkymät Kallavedelle. Mihin mennä syömään Kuopiossa kesällä? Kesällä Wanha Satama on yksi parhaista valinnoista Kuopiossa ruokailuun. Se tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän laadukkaan ruoan, kauniit järvimaisemat ja rennon kesäisen tunnelman. Muita hyviä vaihtoehtoja ovat Musta Lammas ja Kummisetä keskustassa, mutta Wanha Satama erottuu sijaintinsa ja kesäisen ilmapiirinsä ansiosta. Ravintola sopii niin perheille, pareille kuin ystäväporukoillekin. Mikä on Wanha Satama Kuopio menun hintataso? Wanha Satama Kuopio menun hintataso on kohtuullinen ja vastaa laatua. Pääruokien hinnat vaihtelevat 18-32 euron välillä vuonna 2026. Lounas maksaa 13,50 euroa ja sisältää kaksi lämmintä vaihtoehtoa, salaattipöydän ja kahvin. Kalaveneen risteilyliput alkavat 35 eurosta, ja ruokapaketit maksavat lisää 15-25 euroa. Hinnoittelu on kilpailukykyinen verrattuna muihin vastaavan tason ravintoloihin Kuopiossa. Milloin Wanha Satama Kuopio on avoinna 2026? Wanha Satama on avoinna kesäkaudella 2026 yleensä toukokuusta syyskuun loppuun. Aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin klo 11.00-22.00 ja viikonloppuisin klo 11.00-23.00. Lounas tarjoillaan arkisin klo 11.00-14.00, ja sunnuntaisin on brunssi klo 11.00-15.00. Tarkat kauden aloitus- ja lopetuspäivät vahvistetaan sääolosuhteiden mukaan, joten suositellaan tarkistamaan ajankohtaiset tiedot ennen vierailua. Mitä tapahtumia Wanha Satama Kuopio järjestää? Wanha Satama Kuopio tapahtumat vuonna 2026 sisältävät live-musiikkia perjantai- ja lauantai-iltoina, teemaillallisia ja erikoistapahtumat kuten juhannusjuhlan, rapu- ja kalaviikon elokuussa sekä vappujuhlan. Wanha Satama Kuopio Juhannus on yksi suosituimmista tapahtumista, jolloin tarjotaan juhannusbuffet, live-musiikki ja kokkovalkea. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia asiakkaille, jotka tilaavat ruokaa tai juomia, mutta varaukset suositellaan. Miten kalavene Wanha Satama Kuopiossa toimii? Wanha Satama Kuopio kalavene operoi touko-syyskuussa 2026 ja tarjoaa päivittäisiä 2-3 tunnin risteilyjä Kallavedellä. Lähdöt tapahtuvat kolme kertaa päivässä: klo 10.00, 13.00 ja 18.00. Lippujen hinnat alkavat 35 eurosta aikuisilta ja 20 eurosta lapsilta. Risteily sisältää opastetun kierroksen, ja ruokapaketteja voi tilata lisämaksusta. Varaukset kannattaa tehdä etukäteen erityisesti kesäsesongin huippuaikoina.