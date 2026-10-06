Lähtevät Lennot Kuopio 2026 – Aikataulut ja Vinkit

Kuopion lentokenttä eli Rissalan lentoasema tarjoaa sujuvat yhteydet kotimaan ja kansainvälisiin kohteisiin. Vuonna 2026 lähtevät lennot Kuopiosta keskittyvät pääasiassa Finnair-yhteyksiin Helsinkiin, josta avautuvat laajat jatkoyhteysmahdollisuudet ympäri maailmaa. Tässä oppaassa löydät kaikki tarvitsemasi tiedot Kuopion lentoaseman lähtevistä lennoista, aikatauluista ja matkustusvinkeistä.

Kuopion lentokenttä – Rissalan lentoasema 2026

Kuopion lentokenttä sijaitsee Rissalassa, noin 17 kilometriä Kuopion keskustasta pohjoiseen. Lentoasema on Suomen kahdeksanneksi vilkkain matkustajalentokenttä ja palvelee vuosittain noin 100 000 matkustajaa. Vuonna 2026 lentoasema on investoinut merkittävästi matkustajamukavuuteen ja turvallisuusjärjestelmiin, mikä tekee matkustamisesta entistä sujuvampaa.

Lentoasemalla on kattavat palvelut sisältäen kahvilan, pienimuotoista ostosmahdollisuutta sekä maksuttomat pysäköintipaikat lyhytaikaiseen pysäköintiin. Lentoaseman kompakti koko mahdollistaa nopean läpikulun turvatarkastuksesta lähtöselvitykseen, ja matkustajat pääsevät yleensä lennolle alle 30 minuutissa saapumisesta. Taksiyhteydet keskustaan toimivat sujuvasti, ja myös linja-autovuoroja on saatavilla tietyillä lentoaikoihin sidotuilla vuoroilla.

Finnair-lennot Kuopiosta Helsinkiin

Finnair on pääasiallinen lentoyhtiö, joka operoi Kuopion lentoasemalta. Vuonna 2026 Finnair tarjoaa säännöllisiä yhteyksiä Kuopiosta Helsinkiin arkipäivisin, mikä mahdollistaa sekä liikematkustamisen että vapaa-ajan matkojen sujuvan toteutuksen. Lentoreitti on erityisen suosittu liikematkustajien keskuudessa, sillä se säästää merkittävästi aikaa verrattuna maantiekuljetukseen.

Tyypillinen Kuopio-Helsinki-lento kestää noin 50-60 minuuttia, mikä tekee siitä tehokkaan vaihtoehdon. Finnair käyttää reitillä pääasiassa ATR-potkuriturbiinikonetta tai Embraer-suihkukonetta, jotka ovat sopivia lyhyille kotimaan reiteille. Lentojen aikataulut on optimoitu siten, että matkustajat voivat saavuttaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla jatkoyhteydet kansainvälisiin kohteisiin samana päivänä. Keväällä ja syksyllä 2026 lentoja on keskimäärin 2-3 vuoroa arkipäivisin, viikonloppuisin harvemmin.

Lennot Kuopiosta ulkomaille

Suoria kansainvälisiä lentoja Kuopiosta ulkomaille ei ole saatavilla säännöllisessä liikenteessä vuonna 2026, mutta tilanne voi muuttua sesonkiaikoina. Aikaisempina vuosina on ollut charter-lentoja suosittuihin lomakohteisiin, erityisesti Välimerelle kesäkaudella. Vuonna 2026 matkanjärjestäjät ovat ilmoittaneet mahdollisista charter-lennoista Kreikkaan, Espanjaan ja Turkkiin kesä-elokuussa, mutta nämä riippuvat kysynnästä.

Kansainvälisiin kohteisiin matkustaville suositellaan Helsingin kautta matkustamista, joka tarjoaa laajimmat yhteydet. Helsinki-Vantaalta löytyvät suorat lennot yli 130 kohteeseen maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Euroopan pääkaupungit, Aasian keskukset ja Pohjois-Amerikan tärkeimmät kaupungit. Yhden vaihdon kautta tapahtuva matka Kuopiosta kansainvälisiin kohteisiin on usein aikatehokas vaihtoehto, kun lentoaikataulut on suunniteltu jatkoyhteyksien optimoimiseksi.

Lentoaikataulut ja hinnat 2026

Lentoaikataulut vaihtelevat vuodenajan mukaan. Talvikaudella 2026 (tammi-maaliskuu) lennot keskittyvät pääasiassa arkiaamupäiviin ja iltapäiviin, kun taas kesäkaudella (touko-syyskuu) tarjonta on laajempaa. Matkustajien kannattaa tarkistaa ajantasaiset aikataulut suoraan Finnairin verkkosivuilta tai Kuopion lentoaseman sivuilta, sillä aikataulut päivittyvät kausisuunnittelun yhteydessä.

Hinnat Kuopio-Helsinki-reitille vaihtelevat merkittävästi ajankohdasta ja varaushetkestä riippuen. Varhaisella varauksella, noin 2-3 kuukautta ennen matkaa, yhdensuuntainen lento maksaa tyypillisesti 80-120 euroa. Viime hetken varaukset voivat nousta jopa 200-300 euroon. Economy-luokassa on yleensä kolme hintakategoriaa: Basic, Standard ja Flex, joissa erot liittyvät matkatavaramääriin ja muutosoikeuksiin. Business-luokka tarjoaa enemmän tilaa ja palvelua, mutta lyhyellä kotimaan reitillä ero ei ole yhtä merkittävä kuin kansainvälisillä lennoilla.

Lähtöselvitys ja turvatarkastus

Lähtöselvitys Kuopion lentoasemalla suositellaan tehtäväksi vähintään 45-60 minuuttia ennen lennon lähtöä kotimaan lennoille. Finnair tarjoaa useita tapoja tehdä lähtöselvitys: mobiilisovelluksella, verkkosivuilla 24 tuntia ennen lähtöä tai lentoaseman automaateilla. Mobiililentolippu on kätevä vaihtoehto, joka nopeuttaa prosessia ja vähentää paperitarvetta.

Kuopion lentoaseman turvatarkastus on yleensä nopea kompaktin koon ansiosta. Ruuhka-aikoina, kuten aamun ensimmäisillä lennoilla tai perjantai-iltapäivisin, voi jonoja muodostua. Matkustajien tulee noudattaa EU:n turvallisuussääntöjä: nesteet korkeintaan 100 ml pakkauksissa läpinäkyvässä muovipussissa, kannettavat tietokoneet ja tabletit erikseen tarkastettavaksi. Vuonna 2026 käyttöön on otettu uuden sukupolven turvatarkastuslaitteet useilla Finavian lentoasemilla, jotka voivat vähentää tavaroiden pois ottamisen tarvetta.

Matkatavarat ja rajoitukset

Finnairin matkatavarasäännöt määrittävät, mitä voit ottaa mukaan Kuopiosta lähteville lennoille. Economy Basic -lipulla saat yleensä mukaan yhden käsimatkatavaran (8 kg, mitat 56x45x25 cm) ja yhden pienen henkilökohtaisen tavaran kuten käsilaukun. Ruumaan menevä matkatavara maksaa erikseen 35-70 euroa riippuen lisäämisen ajankohdasta – halvinta on lisätä samalla kun varaat lipun.

Economy Standard ja Flex -lipuissa ruumaan menevä matkatavara on yleensä sisällytetty hintaan, ja paino on maksimissaan 23 kg. Ylipainoisista tai ylimääräisistä matkatavaroista peritään lisämaksu lentoasemalla. Erikoistavaroille kuten urheiluvälineille, musiikki-instrumenteille tai liikkumisapuvälineille on omat säännöt, jotka kannattaa tarkistaa etukäteen. Vuonna 2026 Finnair on tiukentanut kiellettyjen esineiden listaa, joten matkustajien tulee tutustua päivitettyihin ohjeisiin Finavian verkkosivuilla ennen matkaa.

Pysäköinti Kuopion lentoasemalla

Pysäköintimahdollisuudet Kuopion lentoasemalla ovat monipuoliset. Lyhytaikainen pysäköinti terminaalin edessä on ilmaista ensimmäiset 15 minuuttia, mikä on kätevää saattajille. Pitkäaikaispysäköintialue sijaitsee kävelymatkan päässä terminaalista, ja hinnat ovat kohtuullisia verrattuna suurempiin lentoasemiin.

Vuonna 2026 vuorokauden pysäköintihinta pitkäaikaispysäköinnissä on noin 8-12 euroa, ja viikon pysäköinti maksaa noin 45-60 euroa. Ennakkovaraus verkon kautta tuo usein 10-20% alennuksen ja takaa paikan varsinkin ruuhka-aikoina. Talvikaudella pysäköintialueet aurataan ja hiekoitetaan säännöllisesti. Lentoasemalla on myös sähköautojen latauspaikkoja, jotka tukevat ympäristöystävällistä matkustamista. Turvallisuus on hyvä valvontakameroiden ja säännöllisten kierrosten ansiosta.

Palvelut lentoasemalla

Kuopion lentoaseman palvelut ovat kompaktit mutta toimivat. Terminaalissa on kahvila, joka tarjoaa kevyitä aterioita, kahvia ja välipaloja. Aukioloajat on sovitettu lentoaikataulujen mukaan, joten palvelua on saatavilla silloin kun lentoja lähtee. Pienimuotoinen myymälä tarjoaa matkamuistoja, lehtiä ja välttämättömyystavaroita.

Lentoasemalta löytyy maksuttoman WiFi-yhteys koko terminaalialueella, mikä mahdollistaa työnteon tai viihteen odotusaikana. Latauspisteitä on saatavilla istuma-alueilla. Liikuntarajoitteisille matkustajille on esteettömät kulkureitit ja WC-tilat. Asiakaspalvelupiste auttaa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Vuonna 2026 lentoasemalla on otettu käyttöön digitaalisia infotauluja, jotka näyttävät reaaliaikaisia tietoja lähtevistä ja saapuvista lennoista sekä mahdollisista viivästyksistä.

Kulkuyhteydet lentoasemalle

Kulkuyhteydet Kuopion keskustasta lentoasemalle järjestyvät useilla tavoilla. Taksi on suosituin vaihtoehto, ja matka kestää noin 20-25 minuuttia liikennetilanteesta riippuen. Taksikyydin hinta on tyypillisesti 35-50 euroa suuntaansa. Kuopion Taksikeskus palvelee lentoasemaa ympäri vuorokauden, ja taksit ovat saatavilla sekä keskustasta lentoasemalle että lentoasemalta keskustaan.

Lentoaseman linja-autovuoroyhteydet ovat sidottu lentoaikatauluihin. Kuopion kaupungin liikenteen erityisvuorot lähtevät keskustasta noin tunti ennen Finnair-lentoja ja palaavat lentoasemalta lentojen saavuttua. Lipun hinta on noin 8-10 euroa suuntaansa. Omalla autolla matkustaville reitti kulkee valtatie 5:ta pitkin kohti Iisalmea, ja lentoasemalle on selkeät opasteet. Matka keskustasta kestää noin 20 minuuttia normaalissa liikennetilanteessa. Vuonna 2026 lentoasemalle on parannettu pyöräteitä, mikä tekee pyöräilystä kesäkaudella varteenotettavan vaihtoehdon ympäristötietoisille matkailijoille.

Matkustusvalmistelut ja vinkit

Onnistuneen lentomatkan varmistamiseksi Kuopiosta kannattaa valmistautua huolellisesti. Tarkista matkustusasiakirjat etukäteen – kotimaan lennoilla riittää virallinen kuvallinen henkilötodistus, mutta kansainvälisiin jatkolentoihin tarvitset passin. Varmista että passi on voimassa vielä vähintään kuusi kuukautta matkalta paluun jälkeen moniin maihin matkustettaessa.

Lataa Finnair-mobiilisovellus, joka tarjoaa reaaliaikaisia päivityksiä lennostasi, mobiililentolipun ja mahdollisuuden tehdä lähtöselvitys. Saavu lentoasemalle riittävän ajoissa – suositus on 60 minuuttia kotimaan lennoille. Jos sinulla on jatkolento Helsingistä kansainväliseen kohteeseen, varmista että vaihtoyhteys on vähintään 45-60 minuuttia, vaikka 90 minuuttia on turvallisempi vaihtoaika ruuhka-aikoina. Pakkaa nesteet ja geelit säännösten mukaisesti, ja pidä tärkeät tavarat kuten lääkkeet, arvoesineet ja vaihtovaatteet käsimatkatavaroissa varaudu mahdollisten ruumamatkatavaran viivästysten varalle.

Usein kysytyt kysymykset lähtevistä lennoista

Matkustajilla on usein samankaltaisia kysymyksiä Kuopion lentoaseman lähtevistä lennoista. Tässä osiossa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin, jotka helpottavat matkasuunnittelua ja varautumista. Tiedot perustuvat vuoden 2026 tilanteeseen ja Finavian sekä Finnairin virallisiin tietoihin.

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Mitä sinun tulee muistaa lähtevät lennot kuopio

Onko Kuopiosta suoria lentoja ulkomaille? Kuopiosta ei ole säännöllisiä suoria kansainvälisiä lentoja vuonna 2026. Pääasiallinen reitti on Finnair-yhteys Helsinkiin, josta löytyvät laajat jatkoyhteydet ympäri maailmaa. Kesäkaudella saattaa olla charter-lentoja Välimerelle, mutta nämä riippuvat kysynnästä ja matkanjärjestäjien päätöksistä. Useimpien kansainvälisten kohteiden tavoittamiseksi kannattaa varata yhdistetty lento Helsingin kautta, jolloin matkatavarat siirtyvät automaattisesti jatkolennolle ilman noutoa. Milloin lento saapuu Helsinkiin Kuopiosta? Lentomatka Kuopiosta Helsinkiin kestää noin 50-60 minuuttia. Vuonna 2026 tyypilliset lähtöajat ovat aamulla klo 6-8, päivällä klo 12-14 ja iltapäivällä klo 16-18 arkipäivisin. Lennot saapuvat Helsinki-Vantaalle vastaavasti noin tunnin kuluttua lähdöstä. Tarkat saapumisajat riippuvat tuuliolosuhteista ja ilmatilan ruuhkasta, mutta Finnair on tunnettu aikataulujen pitävyydestä. Voit seurata lentojen reaaliaikaista statusta Finnairin mobiilisovelluksesta tai Helsinki-Vantaan lentoaseman verkkosivuilta. Paljonko maksaa lento Kuopiosta Helsinkiin? Kuopio-Helsinki-lennon hinta vaihtelee 80-300 euron välillä yhdensuuntaisesti riippuen varausajankohdasta, matkustusajasta ja lipputyypistä. Edullisin Economy Basic -lippu maksaa noin 80-120 euroa kun varaat 2-3 kuukautta etukäteen. Viimehetken varaukset voivat nousta 200-300 euroon. Economy Standard ja Flex -liput ovat kalliimpia mutta sisältävät ruumaan menevän matkatavaran ja paremmat muutosoikeudet. Business-luokan liput alkavat noin 250 eurosta. Parhaat tarjoukset löytyvät keskiviikon ja lauantain matkoihin, ja varaamalla edestakaisin saat usein alennusta verrattuna kahteen yhdensuuntaiseen lippuun. Missä on Rissalan lentokenttä? Rissalan lentokenttä eli Kuopion lentoasema sijaitsee Kuopion Rissalan kaupunginosassa, noin 17 kilometriä Kuopion keskustasta pohjoiseen. Osoite on Lentoasemantie 201, 70900 Kuopio. Lentoasemalle pääsee autolla valtatie 5:ta pitkin Iisalmen suuntaan, ja matka-aika keskustasta on noin 20 minuuttia. Taksit kulkevat säännöllisesti reitin, ja linja-autovuoroja on lentoaikoihin sidottuina. Lentoasema on historiallisesti toiminut myös sotilaskäytössä, mutta nykyisin se palvelee ensisijaisesti siviiliväliliikenteen tarpeita. Kuinka aikaisin pitää olla lentoasemalla ennen lähtöä? Finnair suosittelee saapumaan Kuopion lentoasemalle vähintään 45-60 minuuttia ennen kotimaan lennon lähtöä. Tämä antaa riittävästi aikaa lähtöselvitykseen, matkatavaroiden jättämiseen, turvatarkastukseen ja lähtöportille kävelyyn. Vaikka Kuopion lentoasema on pienempi ja läpikulku yleensä nopeaa, ruuhka-aikoina kuten aamun ensimmäisillä lennoilla tai perjantai-iltapäivisin jonoja voi muodostua. Jos sinulla on jatkolento Helsingistä, varmista että yhteys on vähintään 45 minuuttia, mutta 90 minuuttia on suositeltavampi turvaväli varsinkin kansainvälisillä jatkolennoilla. Voiko Kuopion lentoasemalla ostoksilla? Kuopion lentoasemalla on pienimuotoinen myymälä, joka tarjoaa matkamuistoja, lehtiä, välipaloja ja välttämättömyystavaroita. Valikoima on rajallisempi kuin suuremmilla lentoasemilla, mutta perustarpeet kuten juomat, naposteltavat ja matkustustarvikkeet löytyvät. Terminaalin kahvila myy kahvia, teetä, leivonnaisia ja kevyitä aterioita. Duty-free-myymälää ei ole, koska kyseessä on kotimaan lentoasema. Jos haluat laajemman ostoskokemuksen tai erikoistuotteita, kannattaa tehdä ostokset Kuopion keskustassa ennen lentoasemalle lähtöä tai Helsinki-Vantaan lentoasemalla jatkoyhteyttä odottaessa.