Päivän Pituus Kuopio 2026 – Auringon Nousu ja Lasku

Päivän pituus Kuopiossa vaihtelee merkittävästi vuodenaikojen mukaan johtuen kaupungin sijainnista 62. leveyspiirillä Pohjois-Savossa. Kesäkuussa päivän pituus on lähes 20 tuntia, kun taas joulukuussa aurinko paistaa vain noin 4 tuntia vuorokaudessa. Tämä artikkeli tarjoaa kattavan tietopaketin auringon nousu- ja laskuajoista Kuopiossa vuonna 2026, päivän pituuden muutoksista sekä valoisuuden vaikutuksesta arkeen.

Päivän Pituus Kuopiossa Eri Vuodenaikoina

Päivän pituus Kuopiossa muuttuu dramaattisesti vuoden aikana. Kesäkuussa pisin päivä on noin 19 tuntia 15 minuuttia, kun taas joulukuussa lyhin päivä on vain 4 tuntia 20 minuuttia. Tämä 15 tunnin ero vaikuttaa merkittävästi kuopiolaisten elämänrytmiin, ulkoilumahdollisuuksiin ja hyvinvointiin. Kevättalvella ja syksyllä päivän pituus muuttuu nopeimmin, jopa useita minuutteja päivässä.

Vuoden 2026 aikana päivä pitenee talvipäivänseisauksen jälkeen tasaisesti kohti kesää. Tammikuussa päivä pitenee noin 5-6 minuuttia päivittäin, mikä on huomattavissa jo viikon aikana. Maaliskuussa päivä pitenee jopa 5 minuuttia vuorokaudessa. Ilmatieteenlaitos tarjoaa tarkat tiedot päivän pituuden muutoksista kuopiolaisille, mikä auttaa suunnittelemaan ulkoilua ja aktiviteetteja valoisaan aikaan.

Auringon Nousu- ja Laskuajat Kuopiossa 2026

Auringon nousee Kuopiossa talvella myöhään ja kesällä varhain. Tammikuussa 2026 aurinko nousee noin kello 9.15 ja laskee jo ennen kello 15.00, kun taas kesäkuussa aurinko nousee jo ennen kello 4.00 ja laskee vasta kello 23.00 jälkeen. Nämä auringon nousu- ja laskuajat vaikuttavat merkittävästi arkeen ja työrytmiin Kuopiossa.

Talven Aurinkoajat Kuopiossa

Joulukuussa ja tammikuussa aurinko laskee Kuopiossa aikaisimmin, jo kello 14.30-15.00 aikaan. Päivän lyhimmillään joulukuun 21. päivänä aurinko paistaa vain 4 tuntia 18 minuuttia. Aamulla aurinko nousee vasta kello 9.10-9.20, mikä tarkoittaa että monet kuopiolaiset lähtevät töihin ja kouluun pimeässä. Hämärää tulee jo iltapäivällä noin kello 16.00, kun aurinko on laskenut horisontin alle.

Kevään Valoisuuden Lisääntyminen

Maaliskuussa 2026 päivä pitenee nopeimmin Kuopiossa. Kevätpäiväntasauksessa 20. maaliskuuta päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, noin 12 tuntia kumpikin. Huhtikuussa aurinko nousee jo ennen kello 6.00 ja laskee vasta kello 20.00 jälkeen. Toukokuussa valoisuus lisääntyy merkittävästi, ja aurinko paistaa jo yli 17 tuntia vuorokaudessa. Kevät on monelle kuopiolaiselle vuoden paras aika lisääntyneen valoisuuden ansiosta.

Kesän Valoisa Aika ja Yötön Yö

Kesäkuussa Kuopiossa koetaan yötön yö, vaikka varsinaista keskiyön aurinkoa ei näykään. Pisin päivä on noin 19 tuntia 15 minuuttia kesäkuun 21. päivänä. Aurinko nousee jo ennen kello 4.00 aamulla ja laskee vasta kello 23.00 jälkeen illalla. Hämärää ei käytännössä tule lainkaan, sillä yöllä on valoisaa koko yön. Heinäkuussa päivä alkaa lyhentyä, mutta on edelleen yli 18 tuntia.

Syksyn Pimeneminen ja Talveen Siirtyminen

Elokuussa päivä lyhenee nopeasti Kuopiossa, jopa 5 minuuttia päivässä. Syyskuun loppuun mennessä päivän pituus on enää noin 12 tuntia. Lokakuussa aurinko nousee jo kello 7.00 jälkeen ja laskee ennen kello 18.00. Marraskuussa pimeä aika alkaa, kun aurinko laskee jo kello 15.30 aikoihin. Syksyn sateinen sää ja pilvisyys vähentävät entisestään valoisuutta, ja kuopiolaiset joutuvat sopeutumaan lyhyisiin päiviin.

Miten Paljon Päivä Pitenee Kuopiossa

Päivän piteneminen Kuopiossa vaihtelee vuodenajan mukaan. Talvipäivänseisauksen jälkeen päivä pitenee aluksi hitaasti, noin 1-2 minuuttia päivässä tammikuun alussa. Helmikuussa vauhti kiihtyy 4-5 minuuttiin päivässä. Maaliskuussa päivä pitenee nopeimmin, jopa 5-6 minuuttia vuorokaudessa, mikä tarkoittaa yli 35 minuutin pitenemistä viikossa.

Kevätpäiväntasauksen jälkeen piteneminen jatkuu, mutta vauhti hidastuu hieman. Huhtikuussa päivä pitenee noin 4-5 minuuttia päivässä, ja toukokuussa 3-4 minuuttia. Kesäpäivänseisauksen lähestyessä piteneminen hidastuu 1-2 minuuttiin päivässä, kunnes päivän pituus saavuttaa maksimin kesäkuun 21. päivänä. Tämän jälkeen päivä alkaa lyhentyä symmetrisesti samalla tavalla kuin se piteni keväällä.

Päivän Pituus Lyhimmillään Kuopiossa

Päivän pituus lyhimmillään Kuopiossa on talvipäivänseisauksessa joulukuun 21. päivänä 2026. Tällöin aurinko paistaa vain 4 tuntia 18 minuuttia. Aurinko nousee kello 9.17 ja laskee jo kello 13.35. Itse asiassa lyhin päivä on hieman vaihteleva muutaman päivän tarkkuudella riippuen tarkoista auringon asemista.

Joulukuun puolivälissä ja tammikuun alussa päivän pituus pysyy lähes samana, noin 4 tuntia 20-30 minuuttia. Tämä pimeä kausi kestää noin kaksi viikkoa ennen ja jälkeen talvipäivänseisauksen. Monet kuopiolaiset kärsivät kaamosmasennuksesta tänä aikana, ja valohoito on yleinen keino parantaa mielialaa. Ilmatieteenlaitoksen mukaan Kuopiossa keskimääräinen pilvisyys talvella tekee pimeydestä entistä raskaampaa.

Hämärä ja Kaamoaika Kuopiossa

Mihin aikaan tulee hämärää Kuopiossa riippuu vuodenajasta ja pilvisyydestä. Talvella hämärä alkaa jo puoli tuntia ennen auringonlaskua, eli joulukuussa noin kello 13.00 aikoihin. Kansalais- eli siviilihämärä kestää noin tunnin auringonlaskun jälkeen, eli kello 14.30 mennessä on täysin pimeää.

Kesällä hämärää ei käytännössä tule lainkaan, sillä aurinko ei laske riittävän syvälle horisontin alle. Kesäkuussa ja heinäkuussa Kuopiossa on niin sanottua valkoista yötä, jolloin yötaivas pysyy hämäränä tai valoisana koko yön. Tämä yötön yö mahdollistaa ulkoilun ja harrastukset ympäri vuorokauden. Keväällä ja syksyllä hämärä kestää pidempään, noin 1-2 tuntia auringonlaskun jälkeen, mikä luo kauniin tunnelman iltaisin.

Ilmatieteenlaitos Kuopio ja Sääennusteet

Ilmatieteenlaitos Kuopio tarjoaa tarkkoja sääennusteita ja auringon nousu- ja laskuaikoja kuopiolaisille. Palvelu sisältää 10 vrk sääennusteen, joka auttaa suunnittelemaan ulkoilua ja matkoja. Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilla voi tarkistaa auringon nousu- ja laskuajat päivittäin sekä päivän pituuden muutokset koko vuodelle 2026.

Ilmatieteenlaitoksen 15 vrk sää Kuopio -ennuste on erityisen hyödyllinen pidemmän aikavälin suunnitteluun. Se sisältää tiedot lämpötilasta, sateesta, tuulesta ja pilvisyydestä. Pilvisyys vaikuttaa merkittävästi koettuun valoisuuteen Kuopiossa, erityisesti talvella. Kirkas talvipäivä voi tuntua huomattavasti valoisammalta kuin pilvinen kesäpäivä, vaikka aurinko paistaakin pidempään kesällä. Ilmatieteenlaitoksen 10 vrk ennuste päivittyy säännöllisesti ja on luotettavin sääpalvelu Suomessa.

Päivän Pituus Siilinjärvellä ja Lähialueilla

Päivän pituus Siilinjärvellä on käytännössä sama kuin Kuopiossa, sillä kunnat sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä toisistaan samalla leveyspiirillä. Ero auringon nousu- ja laskuajoissa on vain muutama minuutti johtuen pienestä pituuspiirierosta. Siilinjärvi sijaitsee hieman Kuopiota itään, joten aurinko nousee siellä noin minuutin aikaisemmin ja laskee minuutin aikaisemmin.

Myös muilla Kuopion lähikunnilla kuten Maaninkalla, Nilsiässä ja Suonenjoella päivän pituus on hyvin samankaltainen. Pohjois-Savon alueella leveyspiiri vaikuttaa päivän pituuteen enemmän kuin pituuspiiri. Jos vertaa Kuopiota eteläisempään Jyväskylään, ero päivän pituudessa on vain noin 10 minuuttia talvella ja kesällä. Sen sijaan verrattuna Pohjois-Suomen Rovaniemeen, Kuopiossa on selvästi enemmän valoa talvella ja vähemmän kesällä.

Valoisuuden Vaikutus Elämään Kuopiossa

Valoisuuden vaihtelut vaikuttavat merkittävästi kuopiolaisten hyvinvointiin, mielialaan ja arkeen. Talven pimeä aika lisää väsymystä, kaamosmasennusta ja energian puutetta. Monet käyttävät valohoitolamppuja korvatakseen auringonvalon puutetta. D-vitamiinilisät ovat myös tärkeitä, sillä talvella iho ei tuota riittävästi D-vitamiinia auringonvalon puuttuessa.

Kesän valoisa aika puolestaan antaa energiaa ja mahdollistaa monipuolisen ulkoilun aamusta iltaan. Kuopiolaiset hyödyntävät valoisat illat ulkoliikuntaan, mökkeilyyn ja vapaa-ajan viettoon. Kevät on monelle vuoden paras aika, kun päivä pitenee nopeasti ja luonto herää henkiin. Syksyn pimeneminen koetaan usein raskaana, ja monet kärsivät syysväsymyksestä. Sopeutuminen vuodenaikojen valoisuusvaihteluihin on olennainen osa elämää Kuopiossa ja koko Pohjois-Savossa.

Kuinka Selvittää Tarkat Aurinkoajat Kuopiossa

Tarkat aurinkoajat Kuopiossa voi selvittää useista lähteistä. Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilla on kattavin ja tarkin tieto auringon nousu- ja laskuajoista sekä päivän pituudesta. Palvelu on ilmainen ja päivittyy automaattisesti. Myös monet sääsovellukset kuten Foreca ja YR.no tarjoavat auringon nousu- ja laskuajat Kuopiolle.

Astronomisissa kalentereissa ja almanakkakalentereissa on vuoden kaikki aurinkoajat taulukkomuodossa. Näitä voi ostaa kirjakaupoista tai ladata internetistä. Älypuhelimiin on myös sovelluksia, jotka näyttävät reaaliaikaisesti auringon aseman, nousu- ja laskuajat sekä hämärän keston. Valokuvaajat käyttävät näitä sovelluksia kultaisen tunnin ja sinisen tunnin kuvaamiseen. Kuopion kaupungin verkkosivuilla on myös linkkejä Ilmatieteenlaitoksen tietoihin, jotka helpottavat tiedon löytämistä.

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Vastauksia kysymyksiisi päivän pituus kuopio

Miten paljon päivä pitenee Kuopiossa keväällä? Kuopiossa päivä pitenee keväällä nopeimmin maaliskuussa, jolloin valoisuus lisääntyy 5-6 minuuttia päivässä. Helmikuussa piteneminen on 4-5 minuuttia päivässä ja huhtikuussa 4-5 minuuttia. Tammikuussa päivä pitenee hitaammin, noin 2-4 minuuttia päivässä. Kevätpäiväntasauksen aikaan 20. maaliskuuta päivä ja yö ovat yhtä pitkät. Kokonaisuudessaan tammi-toukokuun aikana päivä pitenee Kuopiossa noin 15 tuntia, mikä on merkittävä muutos arkeen ja hyvinvointiin. Mihin aikaan tulee hämärää Kuopiossa talvella? Talvella hämärä alkaa Kuopiossa jo puoli tuntia ennen auringonlaskua. Joulukuussa aurinko laskee noin kello 13.35-14.00, joten hämärä alkaa kello 13.00 aikoihin. Kansalaishämärä kestää noin tunnin auringonlaskun jälkeen, eli kello 14.30-15.00 mennessä on jo täysin pimeää. Pilvisinä päivinä hämäryys on vieläkin aikaisempaa, ja valoisuus on vähäistä jo iltapäivällä. Tammikuussa tilanne on samanlainen, ja vasta helmikuussa päivän piteneminen alkaa näkyä merkittävästi hämärän ajoituksessa. Mihin aikaan aurinko laskee Kuopiossa kesällä? Kesäkuussa aurinko laskee Kuopiossa myöhään illalla, noin kello 22.30-23.15 välillä. Pisimmän päivän aikaan 21. kesäkuuta aurinko laskee kello 23.13. Heinäkuussa laskuaika on hieman aikaisempi, noin kello 22.30 aikoihin kuun lopussa. Elokuussa aurinko laskee jo selvästi aikaisemmin, kello 21.00 aikoihin kuun lopussa. Hämärää ei kesällä käytännössä tule lainkaan, sillä aurinko ei laske riittävän syvälle horisontin alle, ja yö pysyy valoisana. Kuinka pitkä on lyhin päivä Kuopiossa? Lyhin päivä Kuopiossa on talvipäivänseisauksessa joulukuun 21. päivänä, jolloin aurinko paistaa vain 4 tuntia 18 minuuttia. Aurinko nousee kello 9.17 ja laskee jo kello 13.35. Joulukuun puolivälissä ja tammikuun alussa päivän pituus on lähes yhtä lyhyt, noin 4 tuntia 20-30 minuuttia. Tämä pimeä kausi kestää noin kaksi viikkoa ennen ja jälkeen talvipäivänseisauksen. Lyhin päivä on noin 15 tuntia lyhyempi kuin pisin päivä kesäkuussa. Mistä löydän tarkat auringon nousu- ja laskuajat Kuopiolle vuodelle 2026? Tarkat auringon nousu- ja laskuajat Kuopiolle vuodelle 2026 löytyvät Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi. Sivustolla voi valita Kuopion ja tarkastella päivittäisiä aurinkoaikoja koko vuodelle. Myös monet sääsovellukset kuten Foreca, YR.no ja Weather.com tarjoavat nämä tiedot. Astronomisista kalentereista ja almanakkakalentereista löytyy vuoden kaikki aurinkoajat taulukkomuodossa. Älypuhelinsovellukset kuten Sun Surveyor ja The Photographer’s Ephemeris näyttävät tarkat aurinkoajat ja -aseman reaaliajassa. Onko päivän pituus Kuopiossa ja Siilinjärvellä sama? Päivän pituus Kuopiossa ja Siilinjärvellä on käytännössä sama, sillä kunnat sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä toisistaan samalla leveyspiirillä. Ero auringon nousu- ja laskuajoissa on vain 1-2 minuuttia johtuen pienestä pituuspiirierosta. Siilinjärvi sijaitsee hieman itään Kuopiosta, joten aurinko nousee siellä noin minuutin aikaisemmin ja laskee minuutin aikaisemmin. Päivän kokonaispituus on molemmissa kunnissa identtinen samana päivänä. Sama pätee muihinkin Kuopion lähikuntiin kuten Maaningalle ja Nilsiään.